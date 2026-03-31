Si ribalta con il mezzo agricolo a Vicchio, un uomo in ospedale

Una volta raggiunta l’area dell’incidente, il personale ha collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso.
Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Vicchio, in località Pimaggiore, a seguito di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo rimasto ferito dopo il ribaltamento del mezzo che stava conducendo.
L’allarme è scattato intorno alle 14:20, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo. Una volta raggiunta l’area dell’incidente, il personale ha collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso.
In particolare, i Vigili del fuoco hanno supportato il personale medico nella stabilizzazione del ferito, consentendone il successivo trasferimento in ospedale per le cure necessarie.
Fonte: Ufficio Stampa
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