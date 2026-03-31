Si ribalta con il mezzo agricolo a Vicchio, un uomo in ospedale

Cronaca Vicchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Una volta raggiunta l’area dell’incidente, il personale ha collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso.

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Vicchio, in località Pimaggiore, a seguito di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo rimasto ferito dopo il ribaltamento del mezzo che stava conducendo.

L’allarme è scattato intorno alle 14:20, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo. Una volta raggiunta l’area dell’incidente, il personale ha collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso.

In particolare, i Vigili del fuoco hanno supportato il personale medico nella stabilizzazione del ferito, consentendone il successivo trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Vicchio
Cronaca
26 Febbraio 2026

Forteto, Comune di Vicchio condannato a risarcire una vittima con oltre 600mila euro

Il Comune di Vicchio dovrà versare 628mila euro, oltre interessi e spese legali, a una delle giovani vittime del Il Forteto. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova, riconoscendo responsabilità [...]

Vicchio
Cronaca
9 Febbraio 2026

Legionella nelle condotte idriche, chiude una scuola dell’infanzia a Vicchio

Chiusura precauzionale per una scuola dell’infanzia di Vicchio a seguito del rilevamento di legionella nelle condotte idriche. Il provvedimento, disposto con ordinanza del sindaco, riguarda l’intera giornata di domani, 10 [...]

Toscana
Cronaca
2 Dicembre 2025

Muore Caterina Coralli, commissaria Pari Opportunità ed ex consigliera di Vicchio denunciò caso Forteto

Si è spenta dopo una lunga malattia e lascia un vuoto, nella comunità mugellana e toscana, che chi ha avuto la fortuna di conoscere conserverà per molto tempo. Caterina Coralli, [...]



Tutte le notizie di Vicchio

<< Indietro

torna a inizio pagina