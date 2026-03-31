Sorpreso a cedere una dose di hashish, con sé ne ha altre: arrestato a Firenze

Sorpreso mentre cede una dose, è stato fermato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È successo domenica 29 marzo, durante un servizio in contrasto allo spaccio, quando i militari del nucleo radiomobile di Firenze hanno intercettato un giovane, 28 anni di origine marocchina, mentre cedeva circa 12 grammi di hashish a un connazionale in cambio di 20 euro. Il movimento rapido non è sfuggito ai carabinieri, che sono intervenuti bloccando lo scambio. Mentre l'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore, la posizione del giovane si è aggravata dopo la perquisizione personale: nelle tasche aveva ulteriori dosi della stessa sostanza, per un totale di 14 grammi, portando il sequestro complessivo a oltre 25 grammi di droga. Questa mattina, in seguito al rito direttissimo, il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.