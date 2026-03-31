Sportello Algea alla Cgil di Empoli, inaugurato il punto informativo sulla fibromialgia

Presso la Camera del Lavoro di Empoli, si è svolta l’inaugurazione del nuovo Punto Informativo ALGEA ODV – Fibromialgia e Dolore Cronico, ospitato negli spazi Cgil del Centro\*Empoli Coop.fi. La collaborazione con la Cgil è nata dall’esigenza condivisa di offrire risposte più concrete alle persone che convivono con fibromialgia e dolore cronico. Come ha dichiarato Gianluca Lacoppola, responsabile della Cgil Empoli, "avere ALGEA ospite dentro i nostri uffici ci può permettere di dare risposte migliori alle persone che si rivolgono a noi per avere tutela e supporto".

Il nuovo sportello offrirà ascolto, orientamento, consulenza legale e previdenziale, con l’obiettivo di colmare un vuoto istituzionale che da anni pesa sulle persone affette da questa patologia. "Oggi non inauguriamo solo uno sportello, inauguriamo un atto di giustizia" ha detto la presidente di Algea Anna Maria Tinacci, ricordando come "per troppo tempo chi vive con fibromialgia è stato ignorato, non creduto, non riconosciuto" e come "le istituzioni abbiano lasciato un vuoto enorme che ha prodotto sofferenza, solitudine e diritti minati". Ha poi aggiunto: "Oggi apriamo una porta che non si chiuderà davanti a nessuno. Una porta che rappresenta la nostra risposta alle ingiustizie subite da troppe persone. Una risposta che dice: ti vediamo, ti crediamo e non ti lasceremo indietro".

Il senatore Dario Parrini ha definito l’iniziativa "una bella notizia", sottolineando che Algea e Cgil condividono l’impegno per i diritti delle persone e contro la solitudine e la discriminazione. Ha evidenziato due priorità fondamentali: continuare a fare pressione sul Parlamento per il riconoscimento della fibromialgia; sensibilizzare la società civile per abbattere pregiudizi e dubbi che ancora circondano la malattia. "Il percorso fatto da ALGEA in questi anni ha creato consapevolezza e attenzione" ha commentato la consigliera regionale Brenda Barnini. "Senza il lavoro delle associazioni, per le istituzioni è più difficile capire e prendere in carico certe situazioni". Barnini ha inoltre assicurato il proprio impegno nel portare le segnalazioni raccolte all’attenzione della nuova assessora alla sanità.

I medici presenti – Dott. Piero Bandini, Dott. Stefano Giannoni e Dott. Mario Pelagotti, membri del Comitato Scientifico di ALGEA e dello Sportello Fibromialgia di Limite sull’Arno – hanno spiegato in modo chiaro quanto la fibromialgia sia una patologia complessa. Hanno ricordato che non esiste un esame o un marker che la identifichi, motivo per cui la diagnosi arriva spesso in ritardo e non sempre viene riconosciuta. Hanno sottolineato che, proprio per questa complessità, l’ascolto del paziente è fondamentale: dedicare tempo, comprendere la storia di ciascuno, interpretare i sintomi nel loro insieme. Per loro, questo rappresenta l’aspetto più importante della presa in carico, accanto alla valutazione clinica.

Orari del nuovo Sportello Informativo

CENTRO\Empoli Coop.fi – Spazi CGIL: Secondo venerdì del mese, 16:00–18:00. Questo nuovo presidio si affianca al Punto Informativo principale, già attivo presso la

Misericordia di Empoli: Centro Servizi Misericordia, via Cavour 43/B Secondo e quarto mercoledì del mese, 17:00–19:00

Info: lo sportello sarà attivo su prenotazione; è possibile contattare i numeri 353 46 61 250 e 392 62 47 663.

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