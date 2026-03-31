Tony Boy al Beat Festival 2026 di Empoli

Il cartellone del Beat Festival 2026 si arricchisce di uno dei nomi più caldi e apprezzati dell'attuale scena rap e trap italiana. Il 29 Agosto, il palco del Parco di Serravalle ospiterà Tony Boy, pronto a portare a Empoli tutta l'energia e i successi che lo hanno consacrato al grande pubblico.

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è un rapper classe ’99 nato a Padova. Sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali. La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda.

Nel 2023 pubblica i singoli “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano l’uscita dell’album “Umile” (doppio disco di platino) di luglio, di cui la title track è stata certificata disco d’oro. Dopo una serie di date in giro per l’Italia, a settembre calca il palco del Marrageddon durante la data di Napoli. L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” con Ava e Capo Plaza, brano certificato oro, a cui segue l’album “Nostalgia (export)”, disco di platino, uscito a febbraio 2024, che ha al suo interno la traccia “Fortuna”, certificata oro.

Negli scorsi mesi ha pubblicato i singoli “Leanin’”, certificata oro, “Respiro”, “Il Tempo Cura” e “Cerchio”. L’artista ha inoltre calcato il palco del Red Valley Festival 2024 a Olbia, dell’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, ed è stato premiato ai Tim Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia (export)”. Lo scorso 25 ottobre è uscito con “ETC”, brano che vede la collaborazione speciale dell’artista statunitense Nardo Wick, seguito a dicembre dal progetto “GOING HARD 3”, il nuovo atto della sua trilogia di mixtape, certificato disco di platino.

Ha aperto il suo 2025 con il singolo “WET” feat. Glocky, per poi calcare i palchi dei principali club italiani con il suo “Tour Club 2025” interamente sold out. Ad aprile è tornato con il nuovo singolo “Uragano” a cui ha fatto seguito poi “Isolato”, singoli che hanno anticipato “UFORIA” (oro) un disco di 20 tracce che è stato subito molto apprezzato dal pubblico e che lo ha fatto arrivare in una sola settimana al primo posto della classifica Fimi.

I biglietti per assistere all'attesa data del 29 Agosto saranno disponibili in prevendita a partire da giovedì 2 Aprile alle ore 12:00 attraverso tutti i canali dei circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

LA LINE-UP DEL BEAT FESTIVAL 2026

L'atteso live di Tony Boy va ad aggiungersi a un'edizione del Beat Festival che si preannuncia già ricca di sfumature musicali. Il Parco di Serravalle si animerà il 27 Agosto con le esibizioni di Wolfmother e Folkstone, seguiti il 28 Agosto dalla musica di Giorgio Poi e Tutti i Fenomeni. Dopo l'attesissimo concerto di Tony Boy programmato per il 29 Agosto, il 2 Settembre spazio all'energia della serata K-POP IS COMING. Il 3 Settembre sarà la volta della grande musica d'autore italiana con lo storico live di Edoardo Bennato, mentre il 4 Settembre sarà la volta di Sayf. Nelle prossime settimane saranno comunicati gli altri artisti che si aggiungeranno alla line up di Beat.

Come sempre non mancheranno le aree storiche, dedicate al food, ai birrifici e ai market, ma ci saranno anche tante novità.

Per ulteriori informazioni e continui aggiornamenti è possibile visitare il sito ufficiale del Beat Festival (www.beatfestival.net) e a seguire i profili social della manifestazione

Fonte: Ufficio Stampa

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