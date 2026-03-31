Un aprile tra memoria e modernità al Teatro delle Arti

Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa apre aprile con una programmazione densa e variegata, che spazia dalla musica al teatro, dalla poesia alla memoria civile, confermando il ruolo del teatro come spazio vivo di partecipazione, riflessione e incontro comunitario.

3 aprile – GETSEMANI – RIFLESSIONE E PASSIONE (A Teatro Aperto)

testo Mauro Marzi

Un percorso di parole e meditazione che conduce il pubblico nell’orto del Getsemani, luogo simbolo dell’agonia e della solitudine di Gesù nella notte della Passione. flauto Beatrice Caparrini lettura corale ad alta voce, i testi di Mauro Marzi diventano esperienza condivisa, capace di unire riflessione interiore e partecipazione collettiva.

testo di Mauro Marzi con i lettori ad alta voce delle Sezioni soci Coop. Musica dal vivo con coro gospel Workshop Voices. Direttore Paolo Brandani basso e voce Jolanda Bassi. Chitarra Walter Tognotti. Flauto Beatrice Caparrini.

9 APRILE – GRANDE FESTA DI CHIUSURA DI A TEATRO APERTO Ore 20.00 – Foyer del Teatro delle Arti | Ingresso 10 € (bevuta inclusa)

La stagione di A Teatro Aperto si chiude in bellezza con una serata dedicata alla comunità. Il programma prevede Cocktail Bar e Aperipizza aperti nel foyer, un concerto di jazz e la performance di poesia e musica di Sehnsucht, con Gabriele Bonafoni (finalista del Campionato Italiano di Poetry Slam) e Francesco Giorgi. La serata si concluderà con una jam session aperta a tutti i musicisti.

10 APRILE – MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI (A Voce Alta) di Christian Poli con Andrea Santonastaso Ore 21.00 – Teatro delle Arti | Ingresso 10 € MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI

Uno spettacolo dedicato ad Andrea Pazienza, uno dei più grandi fumettisti italiani del Novecento. Attraverso parole e disegni, lo spettacolo ripercorre Bologna, le contestazioni studentesche, gli amori e le durezze del liceo, gli anni Ottanta e i personaggi iconici di Pentothal, Zanardi e Pertini. Il monologo disegnato è scritto da Christian Poli, interpretato da Andrea Santonastaso, con la regia di Nicola Bonazzi e la produzione della Compagnia del Teatro dell'Argine – Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Un racconto che celebra la forza della creatività, la memoria collettiva e l'impegno civile.

SPETTACOLO MARIA CASSI E LEONARDO BRIZZI - I NOSTRI PRIMI 40 ANNI (A Voce Alta) con Maria Cassi, Leonardo Brizzi

17 aprile Ore 21:00 – Foyer del Teatro delle Arti

Riecco Aringa e Verdurini insieme: lo storico duo di quarantennale esperienza torna sul palco. Musica e comicità che arrivano dal profondo e che, profondamente, sanno far ridere, emozionare e – talvolta – anche commuovere. Perché la comicità è una cosa seria. Seria se fatta con talento e professionalità, con energia e rigore: qualità che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare in scena in tutto il mondo – dall’Asia all’America – credendo sempre nell’importanza del buon teatro e della buona musica. Lo spettacolo è un viaggio attraverso le tappe più significative del teatro comico-musicale, una forma d’arte capace di far ridere oltre ogni confine, abbattendo barriere linguistiche grazie alla forza universale della musica e dell’arte comica.

Dalle ore 19:30 grande festa di chiusura stagione con LA RADIO A TEATRO!

23 E 24 APRILE – MEMORIA E RESISTENZA

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il Teatro delle Arti propone due appuntamenti dedicati alla storia e alla memoria della Resistenza italiana.

Giovedì 23 aprile, ore 21:00 – Nessuna Grazia – Gramsci e Pertini Lo storytelling del romanzo di Cosimo Damiano Damato, con la violoncellista Riviera Lazeri, ricostruisce l'incontro tra Antonio Gramsci e Sandro Pertini nel carcere fascista di Turi, restituendo umanità, resistenza e profondità a due figure simbolo della storia italiana.

Venerdì 24 aprile, ore 21:00 – Lanciotto – Eroe Partigiano | Ingresso 10 € Uno spettacolo dedicato a Lanciotto Ballerini, partigiano toscano e Medaglia d'Oro al Valor Militare. Attraverso musica, danza e narrazione, lo spettacolo ne racconta la storia, ricordando il coraggio e l'impegno civico di chi ha combattuto per la libertà.

Al Teatro delle Arti l’attività prosegue senza sosta anche a maggio con AmaTeatro, la rassegna che apre il sipario su sei spettacoli di teatro amatoriale. In scena storie di passione, comunità e vita quotidiana, portate sul palco dai cittadini del territorio. Questo il calendario degli appuntamenti, tutti alle ore 21.00: