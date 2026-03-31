Apertura e visita guidata alla villa di Petrazzi dove dormì Garibaldi

Lunedì 6 aprile torna a grande richiesta un’antica tradizione castellana: Pasquetta a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino, che in passato veniva raggiunta prevalentemente a piedi e si limitava a una festa sull’aia, al suono di una fisarmonica, dove i giovani potevano ballare e socializzare. Una località legata anche al nome di Giuseppe Garibaldi, in quanto è proprio in una Villa del posto, appartenuta all’epoca da Tommaso Giannini, che l’”Eroe dei due mondi” pernottò durante la sua visita a Castelfiorentino, nell’agosto 1867, mentre stava preparando una spedizione nello Stato pontificio.

Una villa che ha conservato intatta l’atmosfera dell’epoca, con arredi, quadri, cimeli, stampe e documenti (tra cui una lettera di Garibaldi dove ringraziava gli “amici di Castelfiorentino” e la sua “camera”, con il letto originale) e che da alcuni anni l’attuale proprietario, Leonardo Fabiani, apre periodicamente ai visitatori per farne conoscere la storia (nel 2019 è stata visitata anche dalla pronipote Annita Garibaldi Jallet).

Villa Garibaldi aprirà quindi le sue porte lunedì 6 aprile offrendo l’opportunità – con un contributo - di visite guidate a piccoli gruppi (ore 10-12, 14-18. Info e prenotazioni: casamemoriagaribaldi@gmail.com, ritiro biglietti al Circolo di Petrazzi). A tutti i partecipanti saranno consegnata una confezione dei “Biscotti Garibaldi” preparati appositamente secondo la ricetta originale, ideata all’epoca dell’Unità d’Italia (1861) da Jonathan Carr, fondatore dell’azienda Peek Freans di Londra.

Per l’intera giornata, inoltre, la frazione offrirà un ricco programma di eventi: fin dal mattino (dalle 10.30) sono previste una gara di Tiro alla fune a cura della Polisportiva I’Giglio, un giro in jeep 4x4 sulle colline (fino alla sera), un tour di auto e moto (ore 11.00) alla scoperta delle più belle località della Valdelsa. Alle 13 il pranzo a Circolo e, nel pomeriggio (dalle 16) musica con la “Bandaccia” di San Gimignano e la Lotteria (in palio ricchi premi). Prevista anche la cena al Circolo di Petrazzi (ore 20.00).

La festa è promossa dal Circolo Arci di Petrazzi e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino

“Pasquetta a Petrazzi – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – è prima di tutto una festa della frazione condivisa da tanti cittadini di Castelfiorentino, ma è anche una bella opportunità per far conoscere l’antica dimora legata al nome di Giuseppe Garibaldi, un piccolo gioiello del nostro territorio che da alcuni anni è anche entrato a far parte della rete nazionale delle Case della Memoria. Il mio ringraziamento va anzitutto ai numerosi volontari del Circolo Arci, a partire da Pierluigi Verdiani, per l’ organizzazione della festa, e il proprietario della Villa, Leonardo Fabiani, sempre disponibile quando si tratta di far conoscere la bellezza di questa villa, che la sua famiglia ha conservato intatta con amore fino a oggi”

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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