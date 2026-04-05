Campi Bisenzio pensa a un museo della scienza intitolato a Felice Matteucci

Il Comune di Campi Bisenzio sta lavorando da tempo alla valorizzazione della figura storica di Felice Matteucci, l’ingegnere che nell’Ottocento inventò con padre Eugenio Barsanti il motore a scoppio. Nei giorni scorsi in Sala Consiliare si è svolta un’importante iniziativa dedicata proprio alla figura di Felice Matteucci che nell’occasione è stata collegata a quella di Guglielmo Marconi prendendo spunto dal fatto che i due inventori hanno vissuto e sono sepolti in due paesi (Campi Bisenzio e Sasso Marconi) collegati direttamente dalla Sr 325. E’ stato in questa occasione che il sindaco di Campi Bisenzio ha annunciato un nuovo importante progetto legato alla figura di Felice Matteucci: “Non c’è dubbio che Felice Matteucci costituisca uno dei personaggi fondamentali nella storia della nostra città – ha spiegato il sindaco- e il fatto che sia sepolto nella cappella di Villa Montalvo testimonia il suo profondo legame con questo territorio: per questo intendiamo valutare con attenzione la possibilità di creare proprio a Villa Montalvo un Museo della scienza dedicato alla sua figura”. Come noto Villa Montalvo è attualmente in fase di restauro dopo le devastazioni dell’alluvione del 2023 ma il recupero sta procedendo a grande ritmo: “Già nelle prossime settimane inaugureremo la Limonaia che è già recuperata – afferma Tagliaferri – mentre il 2027 potrà essere l’anno della riapertura della Villa”. Una riapertura che quindi potrebbe coincidere con l’inaugurazione del nuovo Museo: “Pensiamo ad una Museo di nuova generazione, interattivo, dinamico e rivolto ai ragazzi: una struttura che sappia interagire con la città ma anche con tutta l’area metropolitana ponendosi come punto di riferimento. Il primo passo che intendiamo fare in questo senso è conferire l’incarico per un Piano di fattibilità a un’autentica eccellenza del nostro territorio che è l’azienda Niccolai, ormai leader internazionale nel settore della progettazione e degli allestimenti museali, un’autentica garanzia per puntare ad un progetto d’avanguardia e di valore”. Un progetto cui sta guardando con attenzione anche la Regione Toscana, con il Presidente Eugenio Giani che sempre a margine della manifestazione su Matteucci dei giorni scorsi, ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco su questo tema.

Fonte: Ufficio stampa

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