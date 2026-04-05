Chiusa l'uscita di Firenze Impruneta in A1 per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Firenze sud;
in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.
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