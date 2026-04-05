Confcommercio Pisa, nasce il nuovo gruppo italo-cinese

Supportare e rappresentare concretamente imprenditori che operano e investono in numerose e significative attività a Pisa e provincia. Con questi obiettivi nasce il nuovo gruppo di Confcommercio Pisa Italo-Cina: la nuova realtà composta da imprenditori e imprenditrici di origine cinese operanti sul territorio, che avrà nell'associazione di via Chiassatello il suo punto di riferimento, con il sig. Jin Shubin a ricoprire la carica di presidente.

“È per noi un grandissimo orgoglio” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “non solo perché nasce un nuovo gruppo, ma siamo doppiamente soddisfatti perché accogliamo nella nostra associazione un importante realtà presente nel nostro territorio e sociale, costituendo un gruppo inclusivo e internazionale, una grandissima opportunità per il nostro tessuto imprenditoriale”.

“Stiamo parlando di imprenditori di origine cinese, ma italiani a tutti gli effetti, che hanno scelto di aprire qui la loro Partita Iva contribuendo in modo rilevante allo sviluppo economico e commerciale del nostro territorio, ed è particolarmente importante che abbiano compreso il valore della rappresentanza associativa come strumento di tutela, supporto e mediazione, insieme ai numerosi servizi e alle opportunità che Confcommercio mette in campo”.

“In un contesto che vede l'imprenditoria straniera sempre più strutturata sul nostro territorio, con una crescita del 4,5% nell'ultimo anno, dove gli imprenditori di origine cinese si confermano tra i più presenti e attivi, è importante mettere a loro disposizione tutti gli strumenti per gestire e sviluppare le rispettive attività, favorendo la condivisione di competenze e opportunità insieme a una sempre maggiore inclusione nelle attività e iniziative che svolgiamo sul territorio provinciale”.

“Un riconoscimento dell'importante contributo che la comunità imprenditoriale cinese sta offrendo alla città, attraverso investimenti in molte realtà operanti nei settori della ristorazione, dell’ospitalità e del commercio, rinnovando l’impegno a continuare a investire e operare nel territorio pisano” conclude il direttore generale di Confcommercio Pisa.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

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