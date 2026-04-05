Dalla Regione 250mila euro per la sr445 della Garfagnana

La Regione Toscana sosterrà con un finanziamento di 250.000 euro un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 445 “della Garfagnana”, nel tratto di via Garibaldi, interno all’abitato di Castelnuovo Garfagnana (Lu). La richiesta di supporto, arrivata dalla Provincia di Lucca (in qualità di ente gestore della strada) e dal Comune di Castelnuovo Garfagnana, è finalizzata ad adeguare il fondo stradale, attraversato da sottoservizi, in modo da superare una ‘criticità strutturale’ che sta frenando il completamento di lavori di rigenerazione urbana, attualmente sospesi.

“La Regione – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - ha scelto di farsi carico delle esigenze dei Comuni, anche di quelle che possono emergere come imprevisti”.

"In questo caso - aggiunge l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - saremo doppiamente al fianco dell’amministrazione di Castelnuovo Garfagnana, sia con il progetto di rigenerazione urbana del centro storico, in corso, che con questo intervento di manutenzione straordinaria, che risolverà una criticità collegata ai sottoservizi, contribuendo dunque a migliorare non solo la parte esterna e visibile dell’abitato, ma anche quello che sta sotto il manto stradale”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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