È online il nuovo portale turistico ufficiale di Colle di Val d'Elsa

Attualità Colle di Val d'Elsa
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Colle di Val d’Elsa si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere. È online www.visitcolle.it, il nuovo sito turistico ufficiale del Comune di Colle di Val d’Elsa: una vera e propria porta d’ingresso digitale alla città, concepita per accompagnare visitatori e viaggiatori tra luoghi, storie ed esperienze, con un linguaggio semplice e immediato, capace di restituire tutta la ricchezza e le sfumature del territorio.

Un nuovo modo per raccontare e scoprire la città. Il nuovo portale nasce dall’esigenza di raccontare in modo efficace una città dalle molte anime, dal patrimonio storico-artistico alla dimensione naturale, fino alle tradizioni e alle produzioni identitarie. Visit Colle è stato infatti progettato come uno strumento semplice, intuitivo e facilmente fruibile, capace di raccogliere in un unico spazio l’offerta turistica e culturale, dai luoghi di interesse agli eventi, fino alle esperienze disponibili sul territorio. La struttura del sito accompagna l’utente in un percorso di navigazione fluido, lasciando spazio alla scoperta personale e offrendo contenuti sempre aggiornati su musei, luoghi di interesse, eventi e attività sul territorio. L’idea è quella di offrire una guida discreta, che permetta a ciascun visitatore di lasciarsi ispirare dalle suggestioni del territorio, seguendo le proprie inclinazioni tra arte, natura, storia e tradizioni.

Visit Colle è sviluppato in coerenza con Visit Tuscany, il portale ufficiale della Regione Toscana, con cui condivide non solo impostazione grafica e contenuti, ma anche una visione comune della promozione turistica. Una scelta che punta a superare logiche di frammentazione, valorizzando Colle all’interno di un sistema territoriale più ampio, dove le identità locali diventano parte di una strategia condivisa e coordinata.

“Con Visit Colle – sottolinea l’assessore alla Promozione e sviluppo turistico del territorio, Carlotta Lettieri – abbiamo voluto costruire uno strumento davvero utile per chi sceglie di visitare la nostra città. Un sito pensato per accompagnare il visitatore in ogni fase del viaggio: dall’ispirazione iniziale, all’esplorazione dei contenuti, fino all’organizzazione concreta della visita. Abbiamo lavorato per offrire informazioni chiare e sempre aggiornate su musei, esperienze ed eventi, rendendo semplice orientarsi e costruire il proprio percorso a Colle. La scelta di lavorare in coerenza e continuità con Visit Tuscany rappresenta inoltre un passo importante verso una promozione integrata, in cui la valorizzazione della nostra identità si inserisce in una visione più ampia e condivisa”.

 

Fonte: Ufficio stampa

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