"Serve un campetto da calcio sicuro e pulito": i ragazzi di San Miniato scrivono al sindaco

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"Vogliamo un posto dove giocare a calcio, sindaco ci aiuti". Si dice sempre che i ragazzini non giocano più a pallone ed è una delle scuse per giustificare il rendimento pessimo della Nazionale, ma da San Miniato arriva una richiesta al sindaco Simone Giglioli da parte di alcuni ragazzini che non sanno dove poter giocare a calcio. La lettera, inviata da un genitore a gonews, è firmata da 'I ragazzi di San Miniato' e la trovate di seguito.

Gentile sindaco siamo un gruppo di ragazzi di San Miniato, abbiamo circa 13 anni e vi scriviamo su gonews perché abbiamo un grande desiderio che purtroppo oggi non possiamo realizzare: giocare a calcio in modo normale nel nostro paese.

Dite sempre che noi giovani stiamo troppo tempo davanti al cellulare, ma la verità é che noi vorremmo stare fuori, insieme, a correre dietro un pallone. 

Il problema é che il campetto a nostra disposizione é completamente distrutto.

Ci sono reti distrutte ogni volta che la palla é un po' più alta perdiamo un pallone, per recuperarlo dobbiamo percorrere 500/600 metri a causa dell'ascensore rotto da più di un anno e con il rischio di farci male tra rovi e fossi. 

Mancano anche le porte, inoltre ci sono grandi sassi dove é facile inciampare e farsi molto male.

Per non perdere i palloni e farci male siamo costretti a giocare nelle piazze o nei parcheggi.

Però li ci sono le macchine parcheggiate e che passano, che rischiamo di colpire o di far male a qualcuno.

Le belle giornate stanno iniziando e il campetto è fondamentale quindi le chiediamo signor sindaco di poter intervenire al più presto per riparare la rete (basterebbe alzarla e chiudere i buchi), riparare le porte e togliere i sassi più grandi, una telecamera funzionante che eviti atti vandalici e una luce. 

Questo campetto è il modo per stare insieme e fare amicizia, se abbiamo un posto bello e curato dove andare a giocare non passeremo il tempo a fare cose brutte per noia, in più se giochiamo nel campetto le piazze restano tranquille e nessuno si deve preoccupare.

Vorremmo che San Miniato si prendesse cura anche di noi più giovani, ci basta poco: una rete dei pali e un po'  di pulizia. 

Speriamo che lei questa volta ci possa aiutare e una volta sistemato il tutto la prima partita potrà farla con noi.

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