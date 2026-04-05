Maxi festa con circa ottocento giovani a Montecatini Valdicecina

A Montecatini Valdicecina, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, è in corso un party all’interno dell’area del parco eolico locale. L’evento, segnalato inizialmente da un residente della zona, ha visto sin dalle prime ore un continuo afflusso di auto e camper diretti verso il sito.

Secondo le stime della mattina di domenica, i partecipanti sarebbero tra le 700 e le 800 persone, in gran parte giovani provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia e carabinieri, impegnate nel monitoraggio della situazione e nei controlli lungo le vie di accesso. Pur non essendo stata interrotta, la festa è sotto stretta osservazione, e diversi veicoli sono stati fermati per impedire l’arrivo di ulteriori partecipanti.

A seguire da vicino l’evolversi degli eventi è il sindaco Francesco Auriemma, in coordinamento con le forze dell’ordine e la prefettura, per garantire la sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico.