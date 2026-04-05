Tragico incidente a Pasqua a Vecchiano, muore 61enne

Un 61enne ha perso la vita poco dopo l'alba a Pasqua per un incidente stradale a Vecchiano, sull'Aurelia. Il sinistro, avvenuto all’altezza del km 344,000, ha coinvolto una motocicletta. Nell’impatto, come scritto, una persona ha perso la vita. Sul posto sono andati il personale Anas, 118 e le Forze dell’ordine.
Lo scontro è avvenuto all'incrocio con Via Traversagna. Il conducente di una moto ha perso controllo cadendo addosso al guardrail. I vigli del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell'intervento e collaborato con le forze dell'ordine intervenute.
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