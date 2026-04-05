Nidi d’infanzia, a Pisa definita l’offerta educativa 2026/2027

Il Comune di Pisa ha approvato in Giunta la delibera che definisce l’offerta educativa dei nidi d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027 e dispone l’adesione all’avviso pubblico della Regione Toscana relativo alla misura “Nidi Gratis”. In totale saranno messi a disposizione 500 posti, tra strutture a gestione diretta (278) e strutture gestite tramite affidamento a soggetti esterni (222). Il bando per le iscrizioni sarà pubblicato entro il mese di aprile.

“Questo provvedimento - dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare un sistema di servizi educativi per la prima infanzia sempre più accessibile, qualificato e inclusivo, e per garantire alle famiglie tempi certi per l’iscrizione ai nidi comunali. Per il prossimo anno educativo mettiamo a disposizione complessivamente 554 posti, che diventeranno 550 entro settembre 2027. Gli incrementi programmanti avverranno attraverso due step: ulteriori 14 posti a gennaio 2027, negli asili interessati dai lavori di ristrutturazione dei lavori PNRR e, entro settembre 2027, altri 40 posti distribuiti tra strutture a gestione diretta e in appalto, con possibilità di accesso sia da settembre sia con inserimenti nel mese di gennaio. Vogliamo mettere le famiglie nelle condizioni di orientarsi fin da subito, conoscendo con chiarezza sia l’offerta educativa disponibile sia le strutture che aderiranno alla misura “Nidi Gratis”, così da poter scegliere in modo consapevole e accedere alle opportunità previsti. Confermiamo inoltre una scelta importante già assunta dall’Amministrazione: anche per il prossimo anno non è previsto alcun aumento delle tariffe, a sostegno concreto delle famiglie del nostro territorio”.

Nel dettaglio, i posti sono così distribuiti tra le diverse strutture: Betti (38), Cep (30), Coccapani (35), I Passi (35), Marina di Pisa (35), Rosati (35), Timpanaro (35), Toniolo (35), Albero Verde (44), San Biagio (48), San Rossore (50), Snoopy (44), Isola delle Farfalle (36).

Adesione alla misura “Nidi Gratis”. Contestualmente, il Comune ha deliberato di aderire all’avviso regionale per l’attuazione della misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2026/2027, che prevede un sostegno economico alle famiglie con bambini e bambine da 3 a 36 mesi iscritti ai servizi educativi. Successivamente sarà la Regione a pubblicare il bando rivolto direttamente alle famiglie. Il Comune curerà invece la gestione delle domande, le attività di monitoraggio e l’istruttoria delle richieste.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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