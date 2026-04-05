Orme, interrogazione BE-M5S: “Cittadini esclusi dalle scelte”

Abbiamo presentato un'interrogazione in merito al progetto di messa in sicurezza del torrente Orme, con particolare riferimento alle modalità con cui l’Amministrazione ha gestito il percorso informativo e le procedure di esproprio.



“Non contestiamo la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del territorio, anzi, ma riteniamo quantomeno discutibile il metodo adottato, che ha di fatto escluso i cittadini da un processo decisionale che avrà un impatto significativo sul territorio e sulle proprietà”.



Totale assenza di momenti pubblici di confronto. “Non sono state organizzate assemblee, incontri o occasioni di partecipazione e perfino la cittadinanza direttamente coinvolti dagli espropri è stata informata con una comunicazione tardiva e con soli 10 giorni di tempo per presentare osservazioni: un termine del tutto insufficiente per poter valutare adeguatamente atti così complessi”.



Particolari perplessità emergono anche sulle modalità di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento. “La scelta di utilizzare quotidiani nazionali (Il Giornale Corriere della sera) privi di reale diffusione locale, evitando testate come La Nazione e Il Tirreno, appare di dubbia validità e contribuisce a spiegare perché non sia pervenuta neppure un’osservazione su un progetto così impattante”.



L’interrogazione affronta anche il merito delle scelte progettuali. “Chiediamo se siano state valutate alternative meno impattanti, perché sia prevista la realizzazione di un argine carrabile e quali siano le reali esigenze di soccorso che lo giustificherebbero. Inoltre, il progetto comporterà il taglio di numerose alberature, anche di pregio, senza che sia stato avviato alcun confronto pubblico”.



Infine, sottolineamo l’urgenza della situazione: “Dal cronoprogramma emerge che il taglio degli alberi è previsto a brevissimo. Questo rende ancora più grave l’assenza di condivisione preventiva con la cittadinanza”.



“Su temi così delicati serve trasparenza, partecipazione e rispetto per i cittadini e cittadine. Per questo abbiamo chiesto risposte chiare all’Amministrazione e auspichiamo un cambio di metodo, prima che le decisioni diventino irreversibili”.

Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e M5S

Notizie correlate