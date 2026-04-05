Partiti i lavori per un nuovo parcheggio a Lastra a Signa

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Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via della Massolina a Lastra a Signa. L’intervento è inserito nel Piano Operativo e sarà realizzato da un privato a compensazione urbanistica nell’ambito della trasformazione in abitazioni della ex fabbrica Bagni tra via della Massolina e via Leonardo Da Vinci. Il parcheggio sarà composto da 33 posti auto, di cui due per disabili. La nuova area di sosta sarà pronta entro l'estate. In via Mascagni è invece completato l’intervento di realizzazione della nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante, una soluzione che mitiga notevolmente l'impatto ambientale e che consente una riduzione dei costi di manutenzione. Il parcheggio, a seguito dei lavori, è stato riaperto ed è dotato di 38 stalli per la sosta, di cui uno riservato ai disabili. Infine durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato il progetto unico convenzionato per una nuova realizzazione abitativa a carico di un privato nella parte sud della frazione di Inno: nell’ambito di questa realizzazione e a compensazione urbanistica sarà realizzato anche un parcheggio di 22 posti di cui 11 pubblici e quindi a disposizione della comunità (un posto auto sarà riservato ai disabili). Il privato realizzerà anche un nuovo marciapiede su via di Carcheri proprio davanti al nuovo edificio.

”Per chi conosce la frazione di Inno – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso- si tratta di un’importante novità, quella zona infatti fu progettata con una scarsa presenza di aree dedicate alla sosta e quindi questa nuova realizzazione va incontro proprio ad un’esigenza dei cittadini della frazione”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa

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