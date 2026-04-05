Completati i nuovi marciapiedi in via di Padule

Un intervento importante e profondo che interessa marciapiedi, pista ciclabile e illuminazione pubblica sta trasformando via di Padule, nel quartiere Pisanova–Cisanello, nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione urbana promosso dal Comune di Pisa, finanziato attraverso le risorse del programma nazionale PINQuA nell’ambito del PNRR. Sono stati infatti completati i nuovi marciapiedi, per una superficie complessiva di oltre mille metri quadrati e un investimento pari a 260 mila euro, realizzati tra il lato parco e il lato scuola, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la mobilità sostenibile e il decoro urbano della zona.

Nel dettaglio, oltre alla realizzazione dei nuovi marciapiedi, via di Padule è interessata dai lavori – in fase conclusiva – per il nuovo tratto di pista ciclabile, attiguo ai percorsi pedonali, che completerà il collegamento con via Frascani e via Pungilupo fino a ricongiungersi con via Bargagna, rafforzando la rete della mobilità dolce cittadina. Sempre lungo via di Padule è in corso di ultimazione l’installazione dei nuovi pali della pubblica illuminazione. I punti luce esistenti, ancora in buone condizioni, saranno recuperati e ricollocati in altre aree della città dove si registrano necessità, in un’ottica di efficientamento e sostenibilità.

“Gli interventi completati e in corso in via di Padule – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – rappresentano un ulteriore tassello del grande lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti nel quartiere di Pisanova e Cisanello. Parliamo di opere concrete che migliorano la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità sostenibile, restituendo ai cittadini spazi più vivibili e funzionali. Questi lavori si inseriscono in una visione più ampia che ha già visto importanti risultati, come il potenziamento del Parco Europa, dove sono in corso gli interventi per la realizzazione della zona umida e dell’ultimo lotto che trasformerà il vecchio parcheggio in un’area di sosta a verde con alberature. Proseguono inoltre i lavori per il grande parco urbano di via Pungilupo, destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la città”.

“Sempre in via di Padule – prosegue Conti – abbiamo portato avanti la demolizione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica ormai vuoto, non più conforme e in stato di abbandono, intervento che segue quello recentemente effettuato in via di Nudo e che rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana e abitativa. Parallelamente, stiamo realizzando nuove case popolari all’angolo tra via Frascani e via Paradisa, per offrire soluzioni abitative moderne. Un segnale importante di rilancio arriva anche dal completamento dei lavori alle due torri di via Bargagna, rimaste per anni incompiute: una sarà destinata a uffici ed è stata acquisita da una realtà internazionale di primo piano nel settore della progettazione integrata tra architettura e ingegneria. La seconda sarà invece destinata a funzioni residenziali, contribuendo a rafforzare l’offerta abitativa e a completare la riqualificazione dell’area. A questo si aggiunge il valore del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris, che rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario. Il risultato complessivo – conclude il Sindaco Conti – è la trasformazione profonda di un quartiere che negli anni ’70 e ’80 aveva conosciuto uno sviluppo urbanistico disordinato, con carenza di verde e servizi. Oggi stiamo restituendo a Pisanova e Cisanello un’identità nuova, fatta di spazi verdi curati, infrastrutture moderne e percorsi ciclopedonali sicuri, costruendo una città più sostenibile e a misura di cittadino”.

Il dettaglio degli interventi. Il nuovo tratto di pista ciclabile in via di Padule è stato realizzato in continuità con i marciapiedi, migliorando la sicurezza e la qualità degli spostamenti quotidiani. L’infrastruttura si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche via Frascani, via Pungilupo e via Pistolesi, con l’obiettivo di creare un sistema continuo di collegamenti ciclopedonali fino a via Bargagna.

L’intervento complessivo sulla rete ciclopedonale riguarda una superficie di oltre 7.000 metri quadrati tra nuovi percorsi, tratti di connessione e attraversamenti protetti, superando gli obiettivi previsti dal programma nazionale di finanziamento. In questo quadro, il solo tratto di via di Padule interessa oltre 1.300 metri quadrati di percorsi, contribuendo in modo significativo alla ricucitura dei collegamenti tra le diverse parti del quartiere e alla creazione di itinerari sicuri per pedoni e ciclisti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi, soprattutto in un’area frequentata quotidianamente da famiglie e studenti. Via di Padule serve infatti direttamente il polo scolastico, con la presenza dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Galilei” e della scuola dell’infanzia, oltre a un’area verde attrezzata. Gli interventi sono stati progettati per garantire maggiore protezione negli attraversamenti, continuità dei percorsi e una migliore organizzazione dello spazio pubblico, anche attraverso soluzioni di moderazione del traffico.

Sul fronte delle infrastrutture, è in corso di ultimazione l’installazione dei nuovi pali della pubblica illuminazione lungo via di Padule, a servizio dei percorsi pedonali e ciclabili. L’intervento è stato progettato per migliorare la visibilità e la sicurezza nelle ore serali, con una revisione delle soluzioni tecniche che ha consentito anche un efficientamento dell’impianto rispetto alle previsioni iniziali.

È stata inoltre implementata una componente di smart city, con la predisposizione delle infrastrutture per sistemi di videosorveglianza collegati al nuovo parco urbano di via Pungilupo, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la sicurezza degli spazi pubblici.

I lavori sono ormai in fase conclusiva, con le ultime lavorazioni in corso che riguardano il completamento del collegamento con via Bargagna fino alla fermata dell’autobus, il ripristino delle sistemazioni a verde con la ricollocazione della siepe in via di Padule, la dismissione della vecchia illuminazione pubblica e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. Gli interventi hanno riguardato anche l’assetto complessivo della viabilità, con modifiche alla geometria stradale in via Pungilupo, nel tratto verso l’ospedale, attraverso l’allargamento della carreggiata per migliorare la sicurezza della circolazione.

Gli interventi hanno riguardato anche il recupero e il decoro urbano, con la rimozione di una struttura dismessa che in passato ospitava un’attività di somministrazione, ormai inutilizzata da tempo. L’operazione ha consentito di eliminare una situazione di degrado e di prevenire possibili utilizzi impropri dell’area.

Nell’ambito del miglioramento della sicurezza della circolazione, in via Pungilupo è stato inoltre realizzato un nuovo impianto semaforico all’incrocio con via Frascani, finalizzato ad agevolare l’attraversamento delle biciclette e a supportare il ripristino delle linee urbane 13 e 20 di Autolinee Toscane. Il sistema, dotato di sensori radar, regola i cicli semaforici in base ai flussi di traffico, contribuendo anche alla moderazione della velocità lungo il tratto stradale.

L’intervento complessivo, del valore di oltre 2,2 milioni di euro, rientra nel programma PINQuA e rappresenta un investimento strategico per la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità della vita nel quartiere.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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