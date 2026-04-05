Sorteggiate le semifinali del Calcio Storico 2026

(foto da facebook Calcio Storico Fiorentino)
In piazza Duomo il giorno di Pasqua è anche Calcio Storico. Prima dello scoppio del carro, a Firenze sono state sorteggiate le semifinali del torneo tradizionale della città del Giglio.
La prima semifinale vedrà sfidarsi i Rossi con i Verdi, la seconda i Bianchi con gli Azzuri. La prima semifinale si terrà il 13 giugno, il giorno dopo, il 14, la seconda. La finale come da tradizione il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono di Firenze.
Al sorteggio erano presenti tra gli altri la sindaca Sara Funaro, l'assessore allo sport Letizia Perini e il presidente del Calcio storico Michele Pierguidi.
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