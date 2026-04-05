Uffizi, protesta dei precari storici davanti alla Venere di Botticelli

Cronaca Firenze
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Alle Gallerie degli Uffizi i lavoratori precari dei musei fiorentini hanno fatto una protesta nel giorno di Pasqua. Di fronte alla Venere di Botticelli hanno mostrato cartelli e gridato slogan per "pretendere risposte urgenti dopo anni di precarietà". Secondo i lavoratori serve "stabilizzare i precari storici".

Nella nota si legge: "Non c’è bellezza senza diritti. Oggi la lotta delle precarie arriva davanti alla Venere di Botticelli, dentro le Gallerie degli Uffizi. È e continuerà ad essere mobilitazione permanente. Contro la precarietà ed il loro sistema malato degli appalti. Per il lavoro stabile e dignitoso".

La mobilitazione continua: "Domani ore 14:30 presidio di Pasquetta nel piazzale degli Uffizi. Giovedì 9 Aprile presidio in piazza Duomo ore 11:00 mentre si tiene l’incontro con l’unità di Crisi della Regione Toscana. Lunedì 13 Aprile da Firenze direzione Roma, Ministero della Cultura".

 

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