Usa carte rubate, sorpreso a un distributore a Firenze

A Firenze il 4 aprile i carabinieri hanno arrestato un 22enne per utilizzo indebito di strumenti di pagamento. Il controllo è avvenuto in via Ponte alle Mosse, dopo che l'uomo, di origini tunisine, stava percorrendo la strada contromano in bici.

I militari lo hanno visto andare fino a un tabacchi dove pagava contactless a un distributore. Il giovane stava usando la carta di credito di un altro. Alla richiesta di chiarimenti, il soggetto ha fornito indicazioni non coerenti circa la provenienza della carta. La perquisizione ha consentito di trovare, nella sua disponibilità, ulteriori carte di pagamento, una tessera sanitaria intestata alla medesima persona e valuta estera.

Gli accertamenti hanno permesso di rintracciare la titolare dei documenti, una giovane turista italiana che ha riferito, mediante querela, di essere stata poco prima vittima del furto del portafogli in piazza San Giovanni. La stessa ha inoltre disconosciuto alcuni pagamenti effettuati poco dopo il furto proprio presso la tabaccheria in cui era stato fermato l'uomo. Il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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