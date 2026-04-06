Ancora furti sulle auto a Cortenuova, un cittadino: "Siamo esasperati. Pochi controlli"

Non si fermano i furti sulle auto nella zona di Cortenuova, a Empoli, dove dopo gli episodi delle scorse settimane arriva una nuova segnalazione da parte di un residente che denuncia una situazione ormai fuori controllo.

Nelle settimane precedenti, un’ondata di vandalismi aveva colpito l’area tra via Bertolacci, via Maestri del Lavoro e la zona del circolo Arci, con almeno una decina di auto danneggiate: finestrini infranti, parabrezza spaccati e interni messi a soqquadro alla ricerca di denaro contante. Un’azione rapida e mirata, spesso con bottini minimi ma danni ingenti, che aveva già alimentato forte preoccupazione tra i residenti.

Ora, a distanza di settimane, emergono nuovi episodi. Un cittadino di via di Cortenuova, a Pontorme, racconta di aver subito un furto a fine febbraio e di aver successivamente installato telecamere di sorveglianza. Proprio grazie a queste, riferisce di aver ripreso un individuo mentre, di notte, si avvicina alle auto parcheggiate e controlla con una torcia l’interno dei veicoli in cerca di oggetti di valore, allontanandosi quando non trova nulla.

Il materiale è stato consegnato alle forze dell’ordine, e la denuncia già presentata, ma i controlli difficili: "Le forze dell'ordine dicono che già fanno dei passaggi durante la notte, ma che sono solo 2 pattuglie in tutta Empoli", così il cittadino.

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