Incendio in edificio diroccato a Fucecchio, trovato un corpo senza vita

Tragico ritrovamento all’alba nel comune di Fucecchio, nella frazione di Ponte a Cappiano, dove i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti intorno alle 05:50 per spegnere un incendio divampato in un casolare abbandonato lungo via della Palagina, notoriamente utilizzato da senzatetto.

Durante le operazioni di spegnimento, all’interno della struttura diroccata è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, parzialmente coperto dalle macerie crollate a seguito del rogo. Il corpo era completamente carbonizzato. La vittima potrebbe essere un senzatetto che aveva trovato riparo nel casolare ai margini dell’abitato.

Per l’identificazione saranno necessari accertamenti medico-legali, tra cui non è escluso il ricorso al DNA.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incendio, stabilire le cause e identificare la vittima.

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