Disperso 91enne sui monti della Calvana per cercare asparagi, salvato con l’elicottero

Cronaca Prato
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Cercatore di asparagi di 91 anni individuato con un drone e recuperato in zona impervia: trasportato a Careggi

Intervento complesso nella notte sui monti della Calvana, in località Cavagliano, per il soccorso di un uomo di 91 anni disperso mentre era alla ricerca di asparagi.

L’allarme è stato lanciato in tarda serata dalla moglie, dopo che l’anziano non si era presentato all’appuntamento concordato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Prato e del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e del 118.

L’uomo è stato individuato grazie all’utilizzo di un drone dotato di termocamera, quindi raggiunto dalle squadre a terra, impegnate in operazioni rese difficili dalla presenza di terreno impervio e fitta vegetazione.

Una volta stabilizzato, e constatate condizioni complessivamente buone, è stato predisposto il recupero con un elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al soccorso notturno. Il 91enne è stato quindi issato a bordo tramite verricello e trasportato all’ospedale di Careggi.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 3 della notte.

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