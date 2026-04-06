Disperso 91enne sui monti della Calvana per cercare asparagi, salvato con l’elicottero

Intervento complesso nella notte sui monti della Calvana, in località Cavagliano, per il soccorso di un uomo di 91 anni disperso mentre era alla ricerca di asparagi.

L’allarme è stato lanciato in tarda serata dalla moglie, dopo che l’anziano non si era presentato all’appuntamento concordato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Prato e del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e del 118.

L’uomo è stato individuato grazie all’utilizzo di un drone dotato di termocamera, quindi raggiunto dalle squadre a terra, impegnate in operazioni rese difficili dalla presenza di terreno impervio e fitta vegetazione.

Una volta stabilizzato, e constatate condizioni complessivamente buone, è stato predisposto il recupero con un elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al soccorso notturno. Il 91enne è stato quindi issato a bordo tramite verricello e trasportato all’ospedale di Careggi.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 3 della notte.

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