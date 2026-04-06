Escursionisti recuperati nel Fiorentino, doppio intervento in Toscana

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi per due distinti interventi di ricerca e soccorso nel territorio toscano, tra i comuni di San Godenzo e Firenzuola.

Il primo intervento ha visto l’attivazione della squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo intorno alle ore 17:35, per soccorrere una persona che durante un’escursione ha riportato dolori a un arto inferiore. La persona si trovava su un sentiero innevato con scarsa copertura telefonica. Sul posto sono intervenute anche le squadre di Pratovecchio e del SAST, mentre l’elicottero Pegaso 1 della Regione Toscana ha individuato e recuperato la persona a nord del Monte Falco, consentendo il trasporto in ospedale.

Il secondo intervento ha interessato due escursionisti con mountain bike smarritisi nel Mugello. La squadra del distaccamento di Barberino di Mugello li ha localizzati, raggiunti e accompagnati in zona sicura per il rientro.