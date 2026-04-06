Guasti alla rete idrica a Firenze, disagi in più zone della città: interventi in corso

Mattinata di disagi per l’erogazione dell’acqua in diverse aree della città a causa di guasti alla rete idrica. A comunicarlo è Publiacqua, che segnala interventi in corso da parte dei tecnici.

Un primo guasto sta interessando la zona di via Nazionale, piazza della Stazione e le strade limitrofe. Un secondo problema è stato rilevato in via di Soffiano, con ripercussioni anche nelle vie circostanti. In entrambe le aree, spiegano dalla società, i tecnici "hanno sezionato la rete riducendo le utenze interessate dal problema".

Un ulteriore guasto è stato segnalato anche in viale Guidoni, nel quartiere di Novoli, dove nelle prossime ore potranno verificarsi abbassamenti di pressione dell’acqua.

Per tutti gli interventi è previsto il ripristino della normale erogazione nel corso del pomeriggio.