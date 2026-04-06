Incendio boschivo a Vicchio, intervento dei vigili del fuoco fino a notte inoltrata

Intervento prolungato nella serata di ieri per un incendio di vegetazione divampato nel territorio comunale, in località Villore. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti a partire dalle ore 19:00 con una squadra e tre automezzi per contenere e spegnere le fiamme che hanno interessato un’area boschiva.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte con il supporto delle squadre AIB della Regione Toscana, impegnate nel contrasto agli incendi boschivi, mentre sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei Carabinieri Forestali per gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso intorno alle 00:25, dopo diverse ore di lavoro, con la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area interessata.

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