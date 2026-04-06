Incendio boschivo sull'Appennino in provincia di Bologna, raggiunto il Pistoiese

Prosegue lo spegnimento dell’incendio boschivo divampato ieri pomeriggio ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, che ha interessato anche il territorio pistoiese.

Sul fronte operativo sono attualmente impegnate sette squadre di Vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme. Dall’alba le operazioni sono supportate da un elicottero e un Canadair, impegnati nei lanci d’acqua sulle aree più critiche.

Le autorità locali monitorano costantemente l’evolversi della situazione, mentre continuano gli interventi mirati a proteggere persone, abitazioni e infrastrutture nelle zone circostanti.



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