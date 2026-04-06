La Toscana 'legge' le cartoline per il futuro dei ragazzi: si inaugurano quattro panchine dell'ascolto

Panchine colorate per fermarsi ad ascoltare e cartoline scritte a mano per raccontare sogni, paure e desideri al proprio sé adulto. In tutta la Toscana tornano le Panchine dell’ascolto, simbolo di un impegno collettivo verso i più giovani e il loro diritto a essere ascoltati.

Per il secondo anno consecutivo è il Consorzio Co&So a promuovere sul territorio regionale le iniziative della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, in programma il 9 aprile, coinvolgendo amministrazioni locali, Società della Salute, Istituti comprensivi, Cooperative consorziate, centri giovani e comunità locali nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia e Grosseto.

Cuore delle attività saranno proprio le panchine dell’ascolto, che verranno inaugurate durante la giornata come luoghi simbolici e concreti dedicati al dialogo tra generazioni, e le cartoline al futuro, messaggi scritti dagli adolescenti e indirizzati al proprio sé adulto per condividere sogni, paure e speranze. Le cartoline saranno lette pubblicamente durante momenti aperti alla cittadinanza, dando voce ai pensieri dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nei percorsi educativi.

"Le panchine dell’ascolto rappresentano un gesto semplice ma carico di significato: invitano adulti e comunità a fermarsi e ad ascoltare davvero i ragazzi - spiega Claudia Calafati presidente di Co&So -. Le cartoline al futuro raccontano il loro mondo interiore, fatto di sogni ma anche di fragilità. Dare spazio a queste parole significa riconoscere il valore della loro voce e contribuire a costruire comunità più attente e consapevoli".

Le iniziative, sostenute dal progetto FLOWers (nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) e dalla campagna "Non sono emergenza", prevedono un programma articolato sulle quattro province:

Inaugurazioni: 4 nuove panchine dell’ascolto (una per provincia) come luoghi di incontro permanente.

4 nuove panchine dell’ascolto (una per provincia) come luoghi di incontro permanente. Social Reading: 5 momenti di lettura collettiva delle "Cartoline a me stesso da grande".

5 momenti di lettura collettiva delle "Cartoline a me stesso da grande". Cinema e Riflessione: 1 visione del docu-film "Non sono emergenza", dedicato al benessere psicologico degli adolescenti.

A Firenze dalle 8.30 all'Istituto Ghiberti, in via de' Bassi 3, studenti e studentesse saranno protagonisti, insieme alle istituzioni, di momenti di lettura pubblica delle cartoline al futuro e nel pomeriggio dalle 16.30 le attività si sposteranno a DesTEENazione, al primo piano del Centro Commerciale San Donato, con performance artistiche e musicali dedicate all’espressione giovanile. A Lucca, Pistoia e Grosseto nel pomeriggio le comunità locali si ritroveranno per inaugurare nuove panchine dell’ascolto e condividere riflessioni sul benessere psicologico degli adolescenti