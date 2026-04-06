Match fra Papo Rosa e rappresentativa delle contrade, incasso in beneficenza

Quest’anno il tradizionale torneo di calcetto delle contrade – appuntamento immancabile che da sempre accompagna e accende l’attesa per la settimana più sentita dell’anno dai dodici popoli – si arricchirà di un’anteprima davvero speciale, pensata per unire sport, divertimento e solidarietà. A inaugurare simbolicamente la manifestazione sarà infatti un evento fuori programma ma ricco di significato: la squadra di calcetto femminile dell'Atletico Papo Rosa scenderà in campo per una partita amichevole contro una rappresentativa delle donne delle contrade. Un’occasione non solo per mettere in mostra talento e spirito sportivo, ma anche per sostenere una buona causa, dal momento che l’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

L’appuntamento con questa sfida inaugurale è fissato per mercoledì 8 aprile alle ore 21.15 al palazzetto dello sport di piazza Pertini, storico teatro della competizione, dove da decenni si svolgono le appassionanti sfide tra le contrade e dove si respirano entusiasmo, rivalità e senso di appartenenza.

Dopo questo gustoso antipasto, l’attenzione si sposterà sul torneo vero e proprio, che prenderà ufficialmente il via lunedì 13 aprile. In quella data si disputeranno i primi incontri dei tre gironi, dando così inizio a una serie di partite che, come ogni anno, promettono spettacolo, emozioni e grande partecipazione da parte di tutta la comunità. Il torneo rappresenta infatti non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione e identità collettiva, capace di coinvolgere giocatori e tifosi di tutte le età in un clima di festa e condivisione

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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