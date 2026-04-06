Pirata della strada travolge e uccide cane ad Arezzo

Si cerca il pirata della strada che questa mattina ad Arezzo ha travolto e ucciso un cane, fuggendo senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in via dell’Acropoli, dove il conducente di una Toyota grigia, secondo i testimoni, procedeva a velocità sostenuta.

Il proprietario dell’animale, un uomo di 40 anni, avrebbe tentato di segnalare all’auto di rallentare, ma il cane, un meticcio di 14 anni, è stato travolto vicino al padrone. La carcassa è stata recuperata dai volontari dell’Enpa.

La Polizia di Stato ha avviato accertamenti e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il conducente.

"Si tratta di un episodio grave, che solleva ancora una volta il tema del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida di veicoli", commenta Sandra Capogreco, responsabile di Enpa Arezzo. L’assessore con delega agli animali, Giovanna Carlettini, aggiunge: "Resta il dolore per la perdita dell'animale e la forte indignazione per un comportamento che evidenzia mancanza di attenzione e sensibilità".

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