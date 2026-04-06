Rave party nel Pisano: partecipanti dimezzati, situazione sotto controllo

Notte tranquilla e senza incidenti nel Pisano, dove dall’altra notte si sta svolgendo un rave party non autorizzato nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina.

Secondo le stime iniziali, il picco di partecipanti aveva raggiunto circa 800 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero. Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area, limitando l’accesso ai veicoli e consentendo il passaggio solo a piedi.

Da stamani molti partecipanti hanno iniziato a defluire e, secondo polizia e carabinieri, il numero delle persone presenti è sostanzialmente dimezzato. La situazione resta sotto controllo anche sul fronte sanitario, senza segnalazioni di emergenze.

Le autorità continuano a monitorare la circolazione stradale e la sicurezza dell’area.