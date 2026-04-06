Telecamere in sala scommesse a Venturina per controllare dipendenti

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Denunciato il socio di una sala scommesse per telecamere illegittime e mancata formazione dei dipendenti. Sanzione di 2.200 euro

Denunciato dai carabinieri il socio accomandatario di una sala giochi, slot machine e scommesse a Venturina per aver installato telecamere utilizzate per controllare a distanza i dipendenti, in violazione della normativa che consente la videosorveglianza solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.

Le indagini hanno inoltre rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei lavoratori, adempimento obbligatorio previsto dalla legge.

Oltre alla denuncia, l’accomandatario è stato sanzionato con un’ammenda di 2.200 euro. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno e della stazione di Campiglia Marittima


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