Telecamere in sala scommesse a Venturina per controllare dipendenti

Denunciato dai carabinieri il socio accomandatario di una sala giochi, slot machine e scommesse a Venturina per aver installato telecamere utilizzate per controllare a distanza i dipendenti, in violazione della normativa che consente la videosorveglianza solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.

Le indagini hanno inoltre rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei lavoratori, adempimento obbligatorio previsto dalla legge.

Oltre alla denuncia, l’accomandatario è stato sanzionato con un’ammenda di 2.200 euro. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno e della stazione di Campiglia Marittima