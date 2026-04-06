Terremoti in Toscana tra Pasqua e la notte: scossa più forte di magnitudo 3.0 nel Pisano

Cronaca Castelnuovo Val di Cecina
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Sciame sismico tra Pisa e Grosseto, evento anche a Pistoia. Il sisma più forte a Castelnuovo Val di Cecina. Nessun danno segnalato

Serie di scosse di terremoto di bassa intensità tra la sera di Pasqua e la notte appena trascorsa in diverse aree della Toscana, in particolare nella zona geotermica tra le province di Pisa e Grosseto.

L’attività sismica è iniziata tra le 22 e la mezzanotte nel territorio di Monterotondo Marittimo (Grosseto), con uno sciame sismico composto da 15 scosse, la più intensa di magnitudo 1.8.

La scossa più significativa è stata registrata alle ore 4:14 a Castelnuovo Val di Cecina, con una magnitudo 3.0. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto epicentro a circa 4 chilometri a est del capoluogo e una profondità di 8 chilometri, risultando avvertito dalla popolazione.

Nella stessa area è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 1.1 alle 5:49. Un ulteriore evento, di magnitudo 1.3, è stato rilevato nella notte anche a Pistoia, ma non è stato percepito a causa della profondità di 54 chilometri.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

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