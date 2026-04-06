A Cavriglia vandalizzata la statua di Francesco Nuti nella notte di Pasqua

Cronaca Cavriglia
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Danneggiata l’opera dedicata all’attore nel giardino davanti al Comune. Il sindaco: "Un atto vile e ignobile"

Atto vandalico nella notte di Pasqua a Cavriglia, dove è stata gravemente danneggiata la statua dedicata a Francesco Nuti, collocata nel giardino di fronte al Comune.

L’opera, inaugurata il 31 luglio 2024, raffigura l’attore seduto su una panchina in una posa semplice e realistica, pensata per avvicinare simbolicamente l’artista ai cittadini.

A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, che ha condannato duramente quanto accaduto: "un atto vile e ignobile", definendolo anche "un'offesa all'intera comunità e alla memoria culturale del territorio".

Sull’episodio sono attesi accertamenti per individuare i responsabili del gesto.

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