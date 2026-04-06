Vinci, modifiche alla viabilità in Via di San Pantaleo

Via di San Pantaleo sarà interessata da modifiche alla viabilità da martedì 7 aprile a sabato 9 maggio. Lo stabilisce l'ordinanza 56 del 30 marzo 2026 per consentire i lavori per la posa di una nuova condotta idrica.

A spiegare la situazione della viabilità è Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Domani [martedì 7 aprile] prenderanno il via i lavori di Acque a San Pantaleo per la sostituzione di circa 900 metri delle vecchie condotte idriche. L’intervento interesserà il tratto di strada che costeggia il Vincio, dove in passato si sono verificate diverse perdite. I lavori sono propedeutici alla successiva riasfaltatura della carreggiata. La strada resterà chiusa per almeno 30 giorni e comunque fino al termine dei lavori. Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito: il pulmino seguirà un percorso alternativo e potranno verificarsi brevi ritardi.

In linea generale, la strada sarà riaperta nelle ore serali, dalle 18.00 alle 8.30 del mattino, oltre al sabato e alla domenica, salvo la necessità di lavorazioni che richiedano la chiusura totale".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa