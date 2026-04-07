A San Miniato un convegno sulle malattie rare, il programma

L'associazione medici cattolici di San Miniato, in collaborazione con la ASL Toscana Centro ha organizzato un Convegno sulle Malattie rare in cui interverranno relatori autorevoli. L'evento è rivolto a tutti i professionisti sanitari e agli studenti delle discipline sanitarie.

L’iniziativa è focalizzato sul percorso del paziente tra ricerca, assistenza e qualità della vita.

L’iniziativa, dal titolo “Il percorso del paziente tra ricerca, assistenza e qualità della vita”, punta a fare il punto sugli sviluppi clinici e organizzativi legati alle patologie rare, con un approccio multidisciplinare che coinvolge medici, biologi e responsabili della rete sanitaria regionale.

Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con interventi dedicati all’impiego dell’intelligenza artificiale nella diagnostica genetica, agli aspetti etici e clinici delle malattie rare e al funzionamento della rete regionale di presa in carico. Spazio anche al ruolo delle associazioni di volontariato e al coordinamento tra strutture sanitarie.

Nel corso della giornata è previsto anche il conferimento del Premio San Giuseppe Moscati.

Il convegno è gratuito e aperto a tutte le professioni sanitarie, con crediti ECM previsti. L’obiettivo è rafforzare conoscenze, strumenti e collaborazione per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti affetti da malattie rare.