"Anche meno", il comico Max Angioni in scena a Pisa e Capannori

Max Angioni torna in tour nei teatri italiani con il nuovo spettacolo Anche meno, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di "prendersi meno sul serio", smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse... ma anche meno.

In Toscana tappa a Capannori, nell’Area Verde il 2 luglio per "Ma La Notte …si!" e a Pisa per il Pisa Summer Knights in Piazza dei Cavalieri il 21 luglio. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster.

"In Anche meno, - viene spiegato sullo spettacolo - Max Angioni racconta ricordi, prime volte, conquiste personali e domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili. Il ritmo è serrato, la scrittura brillante, il coinvolgimento del pubblico costante. Uno spettacolo di comicità contemporanea che parla alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente".

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