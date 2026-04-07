"Anche meno", il comico Max Angioni in scena a Pisa e Capannori

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Max Angioni

Gli spettacoli a luglio 2026

Max Angioni torna in tour nei teatri italiani con il nuovo spettacolo Anche meno, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di "prendersi meno sul serio", smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse... ma anche meno.

In Toscana tappa a Capannori, nell’Area Verde il 2 luglio per "Ma La Notte …si!" e a Pisa per il Pisa Summer Knights in Piazza dei Cavalieri il 21 luglio. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster.

"In Anche meno, - viene spiegato sullo spettacolo - Max Angioni racconta ricordi, prime volte, conquiste personali e domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili. Il ritmo è serrato, la scrittura brillante, il coinvolgimento del pubblico costante. Uno spettacolo di comicità contemporanea che parla alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente".

Notizie correlate

Toscana
Attualità
7 Aprile 2026

San Donato a Livizzano in festa per i 70 anni di sacerdozio del cardinale Ernest Simoni

La chiesa di San Donato a Livizzano non è riuscita a contenere il grande concorso di popolo gremito sul sagrato addobbato a festa tra le bandiere italiane, vaticane e albanesi [...]

Toscana
Cronaca
6 Aprile 2026

Incendio boschivo sull'Appennino in provincia di Bologna, raggiunto il Pistoiese

Prosegue lo spegnimento dell’incendio boschivo divampato ieri pomeriggio ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, che ha interessato anche il territorio pistoiese. Sul fronte operativo sono attualmente impegnate sette [...]

Toscana
Attualità
5 Aprile 2026

Buona Pasqua!

L'uovo, la colomba, le tavolate: tutto pronto, anche la redazione di gonews.it festeggia insieme a voi. Da parte di tutta la redazione, i più sentiti auguri di Buona Pasqua, a [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina