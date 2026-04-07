Cade da una scala durante le pulizie: grave operaio di 54 anni a Montemurlo

Cronaca Montemurlo
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Incidente sul lavoro in via I Maggio, un uomo di 54 anni trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Montemurlo, in via I Maggio, dove un uomo di 54 anni è precipitato da una scala mentre stava effettuando lavori di pulizia per conto di una ditta esterna.

La caduta, avvenuta da un’altezza di circa due metri, ha provocato un serio trauma cranico. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito preoccupanti ai soccorritori intervenuti sul posto.

Il personale sanitario, giunto con un’ambulanza della Misericordia di Montemurlo insieme a un infermiere del 118, ha disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori del Dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

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