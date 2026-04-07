Un casco dei vigili del fuoco per Pietro Plaia, il dono di Pasqua a Empoli

In occasione delle festività pasquali, l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ha promosso un’iniziativa dal profondo valore umano, donando un momento di gioia e vicinanza a chi vive una situazione di particolare fragilità. Protagonista dell’incontro è stato Pietro Plaia, un giovane di 18 anni che, a causa di una malattia degenerativa, vive da circa due anni su una carrozzina. Insieme al fratello gemello Filippo, con cui condivideva la passione per la break dance, sta affrontando un percorso complesso che ha portato entrambi a una condizione di infermità. Una storia segnata anche dalla prematura scomparsa della madre, colpita dalla stessa malattia.

Oggi Pietro è ospite della RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli, dove riceve assistenza e affetto costanti non solo dal personale della struttura, ma anche dai suoi familiari: la zia Rosalba, la zia Agata e la nonna Maria, che gli sono quotidianamente accanto con grande dedizione. Venuti a conoscenza della sua profonda passione per i Vigili del Fuoco, il Segretario Generale Sergio Baviello, insieme ad alcuni membri del Direttivo dell’Associazione, ha organizzato una visita speciale con l’obiettivo di regalare a Pietro un momento indimenticabile.

Nella giornata del 4 aprile, il vicepresidente Alessio Spinelli, il Segretario Generale Sergio Baviello, il Tesoriere Marco Lotti e il socio Daniele Tinacci hanno fatto visita al giovane, portandogli in dono un casco originale dei Vigili del Fuoco e un uovo di Pasqua. Nonostante le difficoltà motorie e comunicative causate dalla malattia, Pietro ha saputo esprimere tutta la sua emozione e felicità: ha indossato il casco con orgoglio e ha salutato i presenti con una stretta di mano, regalando un momento di grande intensità e autenticità.

L’iniziativa rappresenta pienamente lo spirito dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco, da sempre impegnata a sostenere le persone più fragili, offrendo non solo supporto concreto, ma anche speranza, umanità e piccoli gesti capaci di fare una grande differenza. Durante la visita, la delegazione ha inoltre rivolto un saluto a tutti gli ospiti della struttura e un sentito ringraziamento agli operatori della RSA, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dedizione, professionalità e grande sensibilità. A Pietro e alla sua famiglia sono stati infine rivolti i più sinceri auguri di una serena Pasqua da parte del Presidente e di tutto il Direttivo dell’Associazione.

Fonte: Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli

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