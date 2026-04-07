A Castelfiorentino un concerto per gli 800 anni del 'transito' di San Francesco

Una serata musicale per gli 800 anni del “transito” di San Francesco d’Assisi, che intende ripercorrere attraverso melodie appropriate i momenti più significativi della vita del Santo. Questo il biglietto da visita di “Fa’ di me uno strumento della tua pace”, Concerto promosso dalla Filarmonica “G. Verdi” che si svolgerà sabato 11 aprile (ore 21.00, ingresso libero) nella Chiesa di San Francesco (piazza Ulivelli).

L’iniziativa, che è stata promossa in collaborazione con la Parrocchia di Santa Verdiana, la Scuola di Musica e l’Associazione Orpheus (patrocinio del Comune di Castelfiorentino) vedrà esibire l’Ensemble di Ottoni “Squilli-Brass” e i “Turbo-Lenti”, allievi questi ultimi che seguono i progetti realizzati congiuntamente dalla Filarmonica e dalla Scuola di Musica.

Il Concerto, diretto da Jasmine Conti, pur traendo spunto nel titolo dalla famosa “preghiera semplice” di San Francesco d’Assisi (un inno alla “Pace” quanto mai attuale), si presenta come un accompagnamento musicale della sua vita terrena, a partire dal suo periodo giovanile trascorso come rampollo di una famiglia benestante

“Nel preparare questo Concerto – osserva Jasmine Conti - abbiamo costruito il nostro programma cercando di seguire la vita del Santo, partendo dalla sua giovinezza come nobile che partecipava alle guerre fino al suo ultimo giorno di vita. Questo ci ha portato a spaziare tra generi e periodi, dal Barocco alla musica Pop e contemporanea. Ad esempio, il famoso episodio del Lupo viene ricordato con la colonna sonora di 'Balla coi Lupi'.

“Con il concerto di sabato – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – si inaugurano le iniziative in programma per celebrare gli 800 anni del transito di San Francesco, che si concluderanno a ottobre. Un Santo amato da tutti per la sua dedizione a una vita semplice, per il suo messaggio spirituale, per la sua straordinaria umanità. Desidero pertanto ringraziare la Filarmonica G. Verdi, unitamente alla Scuola di Musica, alla Propositura di Santa Verdiana e ai gruppi musicali che si esibiranno nella suggestiva Chiesa di San Francesco in una serata aperta a tutti i cittadini”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa