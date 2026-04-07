Il CAV cerca casE in affitto: l'appello del Centro Antiviolenza della Valdelsa

Attualità Colle di Val d'Elsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Trovare una casa è il primo passo verso una nuova vita e l’Associazione Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza lancia un appello pubblico a proprietari, agenzie e locatori affinché mettano a disposizione immobili in affitto destinati alle donne che hanno concluso il loro percorso di uscita dalla violenza e stanno ricostruendo la loro vita.

Si tratta di donne che sono ormai lontane – geograficamente e nel tempo – da situazioni di maltrattamento e dagli uomini violenti – spiega Elena Pullara, vice presidente l’Associazione Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza – e che stanno avviando una fase delicata e fondamentale: quella della semi-autonomia. Spesso accompagnate dai propri figli, queste donne hanno bisogno di un contesto abitativo stabile per ricostruire la propria vita, ritrovare equilibrio psicologico e reinserirsi nel mondo del lavoro. Parliamo di abitazioni di semi-autonomia e le donne che accedono a questi progetti hanno già intrapreso e concluso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, e si trovano ora in una fase in cui devono rimettere insieme i pezzi della propria esistenza in un contesto sicuro e accessibile».

La ricerca si concentra nei comuni di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, perché è fondamentale la vicinanza a servizi essenziali come scuole e trasporti pubblici.

«I contratti di affitto vengono intestati direttamente all’associazione – prosegue Pullarache opera in rete con i cinque Comuni della Valdelsa: Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi, Radicondoli e Casole d’Elsa. Garantiamo da subito sei mesi di affitto, oltre alla massima serietà e affidabilità delle inquiline. Alle spalle c’è un sistema strutturato, fatto di collaborazioni istituzionali e progettualità consolidate».

Nonostante queste garanzie, la difficoltà nel reperire immobili resta alta. Un ostacolo che rischia di rallentare o addirittura interrompere percorsi di rinascita avviati.

Gli immobili oltre alla posizione devono avere almeno due bagni, una zona giorno e almeno due camere da letto.

L’appello è di contattare l’associazione se si ha un immobile simile da affittare al 0577 602273 in orario di sportello o al 366 2067788 (festivi esclusi) o scrivendo a info@donneinsiemevaldelsa.it.

Un invito concreto alla comunità: mettere a disposizione una casa può significare offrire una seconda possibilità, reale e duratura. Noi garantiamo serietà e solvibilità.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Colle di Val d'Elsa
Attualità
5 Aprile 2026

È online il nuovo portale turistico ufficiale di Colle di Val d'Elsa

Colle di Val d’Elsa si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere. È online www.visitcolle.it, il nuovo [...]

Certaldo
Attualità
27 Marzo 2026

Eccidio di Montemaggio, Certaldo apre le celebrazioni dell'82esimo anniversario

Il Comune di Certaldo, Ente capofila per l’edizione 2026, ha promosso un articolato calendario di iniziative commemorative per l’82° anniversario dell’eccidio di Montemaggio, insieme ai Comuni di Barberino Tavarnelle, Casole [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
6 Febbraio 2026

Colle di Valdelsa: al Teatro del Popolo musica e cultura per Donne Insieme Valdelsa

La musica come solidarietà, lo spettacolo come impegno sociale. È questo il senso della serata di beneficenza in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:30 al Teatro del Popolo di [...]



Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa

<< Indietro

torna a inizio pagina