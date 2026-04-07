Diesel a oltre 2,3 euro: chiuso distributore a Lucca

Nei giorni in cui il carburante è alle stelle, la polizia interviene a Lucca. In via Papi è stato scoperto un distributore che offriva il carburante ad un prezzo sopra la media: in particolare faceva pagare il diesel a 2,309 euro mentre il cartellone che deve indicare i prezzi medi regionali era nascosto da fogli di carta e quindi non era leggibile.

Nel controllo, fatto insieme a vigili del fuoco e guardia di finanza, sono state riscontrate diverse irregolarità sulle dotazioni di sicurezza dell'impianto stesso. Si parla di mancanza del controllo periodico degli estintori e altre carenze gestionali di prevenzione incendi. Inoltre è emerso che l'addetto al servizio, identificato, non era regolarmente assunto. Il distributore è stato chiuso in attesa che il gestore ripristini le irregolarità.