Dodicesima tappa delle visite del Sindaco Simone Londi alle aziende di Montelupo Fiorentino

Terza tappa nel 2026 delle visite alle aziende da parte del Sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi. Un’iniziativa che prosegue con continuità e che rappresenta ormai un appuntamento consolidato per conoscere da vicino il tessuto produttivo locale. Un’occasione per incontrare imprenditori e lavoratori, ascoltare esigenze e raccontare realtà che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Anche questa nuova uscita ha confermato il valore di Montelupo Fiorentino come territorio dinamico e ricco di competenze, in cui tradizione artigianale e innovazione convivono, sostenute da un sistema produttivo variegato e in continua evoluzione.

Manifattura Fisici

Palestra specializzata in attività di crossfit, propone allenamenti basati su movimenti funzionali ad alta intensità, utilizzando il peso del corpo e attrezzature specifiche. Non solo spazio per l’attività fisica, ma ambiente dedicato al benessere complessivo della persona, dove allenamento, motivazione e socialità si intrecciano. Un luogo pensato per accompagnare ogni individuo nel proprio percorso di crescita fisica e mentale.

Ceramiche Lupo

Azienda artigiana nata nei primi anni ’50 a Montelupo Fiorentino e tramandata da tre generazioni. Porta avanti la tradizione ceramica locale attraverso la produzione di mattonelle interamente realizzate a mano. I prodotti, disponibili in diversi formati, sono pensati per rivestimenti e pavimentazioni, sia in ambienti interni che esterni, mantenendo forte il legame con la storia del territorio.

Centro Sedia

Impresa fondata negli anni ’90, oggi punto di riferimento nella produzione e commercializzazione di arredi per collettività, contract e settore ho.re.ca (acronimo di Hotellerie, Restaurant, Café/Catering). L’azienda si distingue per l’attenzione all'innovazione, alla qualità e alla durata dei prodotti, con un’offerta ampia che spazia dall'arredo indoor e outdoor al design contemporaneo. Un team dinamico accompagna i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle diverse esigenze.

Vibert Italia

Attiva dal 1979, l’azienda opera nel commercio e nella rappresentanza di accessori per calzature e pelletteria. Specializzata in chiusure lampo, dispone di un ampio assortimento di materiali come filati, elastici e tessuti tecnici. Con una sede moderna e organizzata, Vibert Italia si distingue per la qualità dei prodotti e la rapidità del servizio, rappresentando un punto di riferimento per il settore.

Le visite proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà produttive locali e rafforzare il dialogo tra amministrazione e imprese.

Per i soggetti interessati a partecipare all'iniziativa è possibile inviare una mail a: segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa