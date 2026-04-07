Domenica 12 aprile torna il Mercato su' Giardini a Empoli

Tutto pronto per la “Spring Edition” del mercato in piazza Matteotti a Empoli. Il format originale organizzato da Anva-Confesercenti sui mercati legati alla stagionalità e alla diversificazione merceologica, parte come ogni anno dalla primavera; appuntamento domenica 12 aprile per l’intera giornata.

“Siamo molto soddisfatti del calendario delle iniziative su area pubblica che abbiamo proposto per il 2026. – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Piazza Matteotti è per noi da sempre l’inizio dei mercati straordinari a Empoli. Una location strategica, in cui abbiamo creduto, e sulla quale abbiamo investito anche quando da molti era considerata ai margini del centro. I nostri operatori, quasi tutti provenienti dal territorio, sono pronti con le nuove collezioni. Al mercato si riesce ancora a trovare prodotti di buona qualità a prezzi convenienti”.

Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza, dove 40 operatori, selezionati sulla base di un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza, daranno vita ad un mercato di qualità.

Abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping all’aria aperta.

Come ormai tradizione il Mercato su’ Giardini vedrà tre appuntamenti nel corso dell’anno: primavera, estate e autunno.

“Un mercato in Piazza Matteotti per ogni stagione – conclude Taddeini – vi aspettiamo per la prima edizione domenica 6 aprile dalle 8 alle 20”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti