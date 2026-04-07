Terzo settore, 25mila euro per i progetti dei giovani volontari empolesi

Sono cinque i progetti vincitori dell'area empolese ad aver ricevuto 25mila euro di finanziamenti del bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo', il bando di CESVOT finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana, per un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro.

Il bando ha l'obiettivo di valorizzare e rafforzare il ruolo dei giovani nel mondo dell’associazionismo toscano, sostenendo una nuova generazione in grado di innovare l’azione del terzo settore, consolidarne la presenza sul territorio e favorire il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. La consegna dei premi è avvenuta stamani, 7 aprile, nella sala consiliare del Comune di Empoli, alla presenza di istituzioni, rappresentanti di CESVOT e, naturalmente, delle associazioni vincitrici: 'GenerAzione Giovanile' a Castelfiorentino, 'MUSA & Resilience 2026' a Montespertoli, 'RESTARE EXPO - Giovani che progettano comunità' a Empoli, 'Scrivere la vita con ironia per affrontarla con serietà' a Certaldo e 'ABILI IN MISERICORDIA 2026' a San Miniato.

I progetti premiati

Tra i progetti premiati c’è 'GenerAzione Giovanile', promosso dall’Associazione Volontari Protezione Civile Prociv-Arci Castelfiorentino Odv, con la collaborazione di Avis Comunale di Castelfiorentino, Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, e il supporto di A.B.C. Castelfiorentino Società Sportiva Dilettantistica e del Comune di Castelfiorentino; il progetto ha ricevuto un finanziamento di 5.000 euro.

A Montespertoli prende forma 'MUSA & Resilience 2026', capitanato da Prima Materia Aps insieme a Canto Rovesciato Aps e Seme Aps, con il contributo di partner culturali come l’Associazione Casa del Popolo I’Appoggio, l’Associazione Culturale Teatro C’art Comic Education Onlus, il Circolo Arci Monterappoli e il Comune di Montespertoli; anche questo progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

A Empoli si sviluppa 'RESTARE EXPO – Giovani che progettano comunità', promosso dal Centro Accoglienza Empoli e sostenuto da un ampio gruppo di partner tra cui Il Delfino Azzurro Odv, Noi sa Grandi, Re.So. Recupero Solidale, ASD J.U.M.P Joy Unione Movimento Passione, il Comitato di Quartiere di Avane, Decathlon Italia SRL (Negozio di Empoli), Golem Gruppo Operativo Linux Empoli Aps e P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane Comitato Regionale Toscana; il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

Dal versante culturale e formativo arriva 'Scrivere la vita con ironia per affrontarla con serietà', capofila l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio – Odv, con il supporto del Coordinamento Misericordie Area Empolese Valdelsa Valdarno Odv, Ohana Aps e dei partner Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano Odv, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana Odv e Teatro Al Verso Aps; anche questo progetto ha ricevuto un finanziamento di 5.000 euro.

Infine, 'ABILI IN MISERICORDIA 2026', promosso dalla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso Odv, con la partecipazione del Gruppo Fratres San Miniato Basso Odv e il contributo della Confraternita di Misericordia di San Miniato-La Serra e della cooperativa sociale Il Pinocchio, completa la rosa dei progetti premiati, anch’esso con un finanziamento di 5.000 euro.

I commenti

Il vicesindaco Nedo Mennuti ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: "Con questo bando il Terzo Settore realizza i propri progetti e porta nuovi spunti per le politiche giovanili, portando una ventata d’aria fresca. I progetti vincitori che riguardano l’area di Empoli affrontano tanti temi, dalla cultura alle politiche giovanili passando per la protezione civile, il volontariato, le politiche per il riuso e molto altro ancora. Auguro a tutti questi progetti un buon lavoro sul nostro territorio".

Ha preso parola anche Giacomo Martelli, del consiglio direttivo di CESVOT: "È un percorso che CESVOT mette a disposizione per rinnovare i volontari nelle associazioni e rinnovando la proposta associativa. Un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani. I progetti premiati hanno degli obiettivi importanti, ma non quanto il metodo per il loro raggiungimento. 25mila euro che arrivano da regioni e fondazioni che hanno sede nel nostro territorio. Coinvolte decine, speriamo centinaia, di persone. Speriamo che la ricaduta sul territorio di questi progetti duri nel tempo e che lascino il segno. Un viaggio che durerà un anno, che farete insieme nonostante siate in cinque luoghi diversi. Buon viaggio, associazionismo empolese, grazie di aver creduto in questa iniziativa".

Presente anche Maria Rita Cestari, presidente di CESVOT, che ha espresso soddisfazione per i progetti presentati e per le associazioni premiate, capaci di "rendersi capaci di mettersi in rete".

"I giovani non devono essere spettatori ma protagonisti della società. Questo bando permette di finanziare idee che vengono dalle nuove generazioni del terzo settore, aiutando le associazioni a portare avanti i loro progetti e dando un impulso positivo al benessere di tutto il territorio e di tutta la comunità a cui si rivolgono", afferma Luigi Paccosi, presidente CESVOT.

"In questo momento storico, pieno di conflitti a ogni livello, è importante valorizzare le azioni di chi si adopera per gli altri, dare spazio ai giovani che mettono al centro della loro professionalità e della loro vita il dialogo, la pace, il bene comune. Credo ci sia molto da imparare dai giovani di oggi e dalle loro idee", commenta Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

"Il bando 'Siete Presente' rappresenta un’importante occasione per favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita delle comunità locali, offrendo loro la possibilità di ideare e realizzare iniziative di valore sociale, nonché di avvicinarsi concretamente al mondo del volontariato - commenta Giovanni Urti, presidente della Fondazione CR San Miniato - L'iniziativa promuove percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva, incoraggiando i giovani a mettere in campo creatività, competenze ed energie per contribuire alla crescita del territorio e al rafforzamento del tessuto associativo. In questo contesto si inserisce il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che anche per il 2026 rinnova il suo impegno a favore del volontariato giovanile. Attraverso questa collaborazione con CESVOT e con gli altri soggetti coinvolti, la Fondazione intende continuare a sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile e di generare ricadute positive per la comunità. L’auspicio è che anche questa edizione possa offrire nuove opportunità di crescita e di impegno civico, rafforzando il legame tra le giovani generazioni e la cultura della solidarietà".