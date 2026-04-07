Esplosione per bombola del gas in Lunigiana: donna salva, villetta inagibile

Cronaca Mulazzo
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Esplosione in una villetta a Groppoli di Mulazzo: bombola del gas difettosa, donna salva ma sotto choc. Abitazione dichiarata inagibile

Paura all’alba in Lunigiana, dove una bombola di gas, verosimilmente difettosa, è esplosa all’interno di una villetta a Groppoli, nel comune di Mulazzo, provocando gravi danni all’edificio, dichiarato inagibile.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 6:30 mentre all’interno dell’abitazione si trovava una donna che stava dormendo. Nonostante la violenza dello scoppio, la residente è riuscita a mettersi in salvo senza riportare gravi conseguenze. Per lo choc, è stata comunque presa in carico dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Massa per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio delle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La bombola è stata posta sotto sequestro.

L’immobile ha riportato danni rilevanti ed è stato dichiarato inagibile. Proseguono gli accertamenti tecnici per confermare il malfunzionamento del dispositivo e verificare eventuali criticità dell’impianto.

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