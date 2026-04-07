FdI Firenze attacca: "Non solo cubo nero, si sbianchettano i lungarni"

“Non bastava il cubo nero a svettare sullo skyline dei lungarni. A peggiorare la situazione ha pensato il governatore della Toscana Eugenio Giani, che con gli ultimi lavori di consolidamento delle spallette di lungarno Acciaiuoli, a due passi dal Ponte Vecchio, ha pensato bene di eliminare le storiche pietre (salvo lasciarne 'testimonianza' in un breve tratto) per procedere a una bella mano di bianco sul resto delle mura. Nemmeno una ditta scadente di imbianchini avrebbe saputo fare peggio.

Ci chiediamo: la Soprintendenza non ha nulla da dire? Ora il governatore del 'campo largo' si dice disponibile a cambiare. Ma quanto costerà ai contribuenti toscani? Ci pare chiaro che a Firenze ci sia un problema con i lavori che dipendono direttamente o indirettamente dagli enti locali amministrati dalla sinistra. Presenteremo un'interrogazione per capire come si intenda rimediare a questo ulteriore sfregio al nostro centro storico”.

Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo, Angela Sirello (capogruppo) e Matteo Chelli

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

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