Addio a Giovanni Birindelli, il 'genio' dell'automobilismo toscano

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Familiari, amici e cittadini dell'Empolese si sono riuniti a Farinata degli Uberti per l'ultimo saluto al padre e imprenditore, fondatore della GMG Srl

Una piazza Farinata degli Uberti gremita di persone ha fatto da cornice all'ultimo saluto al colosso dell'automobilismo toscano, Giovanni Birindelli. Nato a Vinci, l'imprenditore toscano è scomparso qualche giorno fa mentre si trovava in un terreno di sua proprietà a San Miniato.

Presenti, amici, collaboratori e cittadini dell'Empolese, riuniti attorno al dolore della famiglia. Parole commosse quelle espresse dai figli e dalla compagna, che lo hanno ricordato prima di tutto come padre e uomo, un punto di riferimento per la famiglia. Per molti era noto come il 're delle concessionarie' per aver dato vita negli anni '90 a Sovigliana alla GMG Srl, divenuta quasi quindici anni dopo GMG Spa, affermandosi nel mondo dell'automobilismo e dell'imprenditoria.

Funerale_Giovanni_Birindelli (4)

Funerale_Giovanni_Birindelli (5)

Funerale_Giovanni_Birindelli (8)

Funerale_Giovanni_Birindelli (12)

Funerale_Giovanni_Birindelli (7)

Funerale_Giovanni_Birindelli (10)

Funerale_Giovanni_Birindelli (14)

Funerale_Giovanni_Birindelli (9)

Funerale_Giovanni_Birindelli (2)

Funerale_Giovanni_Birindelli (1)

Funerale_Giovanni_Birindelli (2)

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
4 Aprile 2026

Razzia di furti nelle auto a Cortenuova

Notte di vandalismi e furti nella zona di Cortenuova, a Empoli, dove ignoti hanno preso di mira almeno una decina di auto parcheggiate tra via Bertolacci, via Maestri del Lavoro [...]

Empoli
Cronaca
4 Aprile 2026

Lite degenera alla mensa della Misericordia: interviene la polizia

Qualche momento di agitazione, qualcuno ha temuto il peggio. Una accesa discussione ha animato la mensa della Misericordia di Empoli: una persona è stata portata via dalla polizia ed è [...]

Firenze
Cronaca
4 Aprile 2026

Controlli straordinari anti-droga nel Fiorentino: denunce e sequestri

Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari a Firenze e provincia da parte della polizia. L’attività straordinaria di controllo del territorio nel corso di questa settimana ha interessato a Firenze le zone [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina