Addio a Giovanni Birindelli, il 'genio' dell'automobilismo toscano

Una piazza Farinata degli Uberti gremita di persone ha fatto da cornice all'ultimo saluto al colosso dell'automobilismo toscano, Giovanni Birindelli. Nato a Vinci, l'imprenditore toscano è scomparso qualche giorno fa mentre si trovava in un terreno di sua proprietà a San Miniato.

Presenti, amici, collaboratori e cittadini dell'Empolese, riuniti attorno al dolore della famiglia. Parole commosse quelle espresse dai figli e dalla compagna, che lo hanno ricordato prima di tutto come padre e uomo, un punto di riferimento per la famiglia. Per molti era noto come il 're delle concessionarie' per aver dato vita negli anni '90 a Sovigliana alla GMG Srl, divenuta quasi quindici anni dopo GMG Spa, affermandosi nel mondo dell'automobilismo e dell'imprenditoria.

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