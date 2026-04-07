In auto verso il rave con hashish, marijuana e ketamina, arrestato 37enne

Arresto per droga nel pomeriggio del 5 aprile nel territorio pisano. I carabinieri della stazione di Terricciola hanno fermato un uomo, italiano, 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un servizio di controllo del territorio.

L’operazione è scattata in località Orciatico, nel comune di Lajatico, nell’ambito di verifiche mirate sui veicoli diretti verso un rave party segnalato nella zona di Montecatini Val di Cecina. I militari hanno fermato un’auto con due persone a bordo: il comportamento sospetto degli occupanti ha portato a una perquisizione.

All’interno di uno zaino sul sedile posteriore sono stati trovati 48 grammi di hashish, 17 grammi di marijuana e 6 grammi di ketamina. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi tecniche.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l’arresto è stato convalidato senza applicazione di misure cautelari nei confronti dell’uomo.